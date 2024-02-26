Андрей Спиридонов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Спиридонов (Ич)

Андрей Спиридонов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Спиридон Федоров (Ич)

Мать: Евдокея Степанова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Ильина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
11.11.1867 ст.

Сын: Павел Андреев (Ич)

Мать ребёнка: Домна Ильина (Чна)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.