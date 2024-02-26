Андрей Спиридонов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Спиридон Федоров (Ич)
Мать: Евдокея Степанова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Ильина (Чна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
11.11.1867 ст.
Сын: Павел Андреев (Ич)
Мать ребёнка: Домна Ильина (Чна)
Смерть
Неизвестно