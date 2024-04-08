Ершов Михаил Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти02.12.1824 или 18.03.1825 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Ершов Семён Иванов
Мать: Ершова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Чередова Василиса Михайлова
Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Чеунина Феодора Михайловна
Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Ершов Антип Михайлов
Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Кляпинина Ненила Михайлова
Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1789 ст.
Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Ершов Кирсантей Михайлович
Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Дарья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный
Смерть
02.12.1824 или 18.03.1825 ст.
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя