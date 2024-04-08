Ершов Михаил Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Михаил Семёнов

Ершов Михаил Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

02.12.1824 или 18.03.1825 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Ершов Семён Иванов

Мать: Ершова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Ершов Макар Михайлович

Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Чередова Василиса Михайлова

Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Ершов Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Чеунина Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ершов Антип Михайлов

Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Кляпинина Ненила Михайлова

Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1789 ст.

Сын: Ершов Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Ершов Кирсантей Михайлович

Мать ребёнка: Ершова Дарья Яковлева

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Дарья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный
Смерть
02.12.1824 или 18.03.1825 ст.
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close