(Васильева) Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения17.07.1920
Дата смертиПосле 1949
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1920
Запись №45 о рождении от 17 июля 1920г в с. Верх-Чик у хлебопашца Гавриила Мартемьянова (53 года) и домохозяйки Елены Ильиничны (40 лет) Васильевых дочери Анны.
Смерть
После 1949
В актовой записи о рождении указано, что выдано свидетельство в 1949 г.