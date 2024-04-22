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(Васильева) Анна Гавриловна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.07.1920

Дата смерти

После 1949

Пол

Женский

Отец

С 1870 по 1872 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1920

Отец: Васильев Гаврила Маркелович

Мать: Косых-Васильева Елена Ильинична

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №45 о рождении от 17 июля 1920г в с. Верх-Чик у хлебопашца Гавриила Мартемьянова (53 года) и домохозяйки Елены Ильиничны (40 лет) Васильевых дочери Анны.
Смерть
После 1949
В актовой записи о рождении указано, что выдано свидетельство в 1949 г.
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