Сироткина Матрена
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Сироткин ДионисийНеизвестно г.р.
Дети
Сироткин Ананий ДионисовичНеизвестно г.р.
Сироткин Андрей ДионисовичНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сироткин Дионисий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Савелий Дионисович
Отец ребёнка: Сироткин Дионисий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Андрей Дионисович
Отец ребёнка: Сироткин Дионисий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Ананий Дионисович
Отец ребёнка: Сироткин Дионисий
Смерть
Неизвестно