Сироткина Матрена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сироткина Матрена

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Сироткин ДионисийНеизвестно г.р.
Дети
Сироткин Ананий ДионисовичНеизвестно г.р.
Сироткин Андрей ДионисовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Дионисий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Савелий Дионисович

Отец ребёнка: Сироткин Дионисий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Андрей Дионисович

Отец ребёнка: Сироткин Дионисий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Ананий Дионисович

Отец ребёнка: Сироткин Дионисий

Смерть
Неизвестно

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