(Уракова) Лидия Андреева
Место рождения
Дата рождения27.03.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1910 ст.
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 175об-176, №24)
Крещение
28.03.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: означенной церкви Василия Софронова жена Дария Николаева. Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 175об-176, №24)
Смерть
Неизвестно