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(Уракова) Лидия Андреева

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

27.03.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1910 ст.

Отец: Ураков Андрей Федотов

Мать: Уракова (Овечкина) Евдокия Петрова

Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 175об-176, №24)
Крещение
28.03.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: означенной церкви Василия Софронова жена Дария Николаева. Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 175об-176, №24)
Смерть
Неизвестно

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