Самойлик Маланья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлик Прокопий Евстафьевич
Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлик Николай Евстафьевич
Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлик Григорий Евстафьевич
Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлик Сергей Евстафьевич
Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Самойлик Василий Евстафьевич
Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Самойлик Семен Евстафьевич
Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович
Поповка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1943