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Самойлик Маланья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлик Прокопий Евстафьевич

Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлик Николай Евстафьевич

Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлик Григорий Евстафьевич

Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлик Сергей Евстафьевич

Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Самойлик Василий Евстафьевич

Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Самойлик Семен Евстафьевич

Отец ребёнка: Самойлик Евстафий Миронович

Поповка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1943

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