Никитин Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1829
Отец: Никитин Фёдор Яковлев
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об (№12) Упоминается в возрасте 21 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 89об (№14)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Никитина Мария Александровна
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 89об (№14)
Смерть
Неизвестно