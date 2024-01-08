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Никитин Пётр Фёдорович

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Никитин Фёдор Яковлев

Мать: Никитина Екатерина Ефимова

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об (№12) Упоминается в возрасте 21 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 89об (№14)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Мария Александровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Никитин Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Никитина Мария Александровна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 89об (№14)
Смерть
Неизвестно

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