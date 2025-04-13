Бугрова (Васильева) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияС 1883 по 1886
Дата смерти1965
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Васильев Иван Павлович
Мать: не указана
Дочь: Бугрова Нина Прокофьевна
Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович
Дочь: Бугрова Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович
Сын: Бугров Леонид Прокофьевич
Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович
Дочь: Бугрова Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович
Дочь: Бугрова Серафима Прокофьевна
Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович
Дочь: Прыгунова (Бугрова) Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович
Сын: Бугров Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович
Дочь: Морозова (Бугрова) Надежда Прокофьевна
Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович
Сын: Бугров Константин Прокофьевич
Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович
Сын: Бугров Вячеслав Прокофьевич
Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович