Бугрова (Васильева) Татьяна Ивановна С 1883 по 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бугрова (Васильева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Устиниха, Зименковская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

С 1883 по 1886

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1886

Отец: Васильев Иван Павлович

Мать: не указана

Устиниха, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугрова Нина Прокофьевна

Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович

Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Бугров Прокопий Иванович

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.01.1905

Дочь: Бугрова Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.04.1907

Сын: Бугров Леонид Прокофьевич

Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.03.1908

Дочь: Бугрова Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бугрова Серафима Прокофьевна

Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: Прыгунова (Бугрова) Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бугров Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
13.09.1921

Дочь: Морозова (Бугрова) Надежда Прокофьевна

Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.06.1926

Сын: Бугров Константин Прокофьевич

Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.02.1929

Сын: Бугров Вячеслав Прокофьевич

Отец ребёнка: Бугров Прокопий Иванович

Коротиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1965

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