Калмыков Евстигней Силиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Евстигней Силиверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмыков Силиверст

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
01.10.1888 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/81
Смерть
Неизвестно

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