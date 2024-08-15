Калмыков Евстигней Силиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калмыков Силиверст
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
01.10.1888 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/81
Смерть
Неизвестно