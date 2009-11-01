Рощин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти01.11.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Рощин Дмитрий
Рождение ребёнка
04.10.1943
Дочь: Дубовицкая Людмила
Мать ребёнка: Рощина Тамара
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рощина Тамара
Смерть
01.11.2009
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область