Рощин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

01.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Рощин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1943

Дочь: Дубовицкая Людмила

Мать ребёнка: Рощина Тамара

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощина Тамара

Смерть
01.11.2009
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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