Снитко Яков Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: Снитко Никифор Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1886
Жена: Снитко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ходот (Снитко) София Яковлевна
Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Снитко) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Снитко) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Снитко) Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Снитко) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дахно (Снитко) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно