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Снитко Яков Никифорович

Место рождения

Лоска, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Снитко Никифор Максимович

Мать: не указана

Лоска, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1886

Жена: Снитко Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Снитко Петр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Снитко Демиан Яковлевич

Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ходот (Снитко) София Яковлевна

Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Снитко) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Снитко) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Снитко Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Снитко) Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Снитко) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Снитко Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Снитко Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дахно (Снитко) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Снитко Ксения Ивановна

Лоска, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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