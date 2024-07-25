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Голубничий Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1960

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1960

Отец: Голубничий Михаил Николаевич

Мать: Ольга Александровна

Рождение ребёнка
19.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2021

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