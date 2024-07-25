Голубничий Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1960
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1960
Отец: Голубничий Михаил Николаевич
Мать: Ольга Александровна
Рождение ребёнка
19.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2021