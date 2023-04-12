Барсукова (Тисецкая) Мария Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1926
Дата смерти2012
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Россия
Рождение ребёнка
05.06.1949
Дочь: Чернышёва Тамара
Отец ребёнка: Барсуков Иван Ильич
г.Уяр Красноярского края
Рождение ребёнка
17.03.1951
Дочь: Краснова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Барсуков Иван Ильич
Рождение ребёнка
01.05.1953
Дочь: Таскаева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Барсуков Иван Ильич
Смерть
2012