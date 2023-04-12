Барсукова (Тисецкая) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова (Тисецкая) Мария Михайловна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Тисецкий Михаил Андреевич

Мать: Тисецкая Евдокия Александровна

Россия
Рождение ребёнка
05.06.1949

Дочь: Чернышёва Тамара

Отец ребёнка: Барсуков Иван Ильич

г.Уяр Красноярского края
Рождение ребёнка
17.03.1951

Дочь: Краснова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Барсуков Иван Ильич

Рождение ребёнка
01.05.1953

Дочь: Таскаева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Барсуков Иван Ильич

Смерть
2012
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