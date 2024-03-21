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Котохин Аким /Еким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котохин Иван Акимович / Екимович

Мать ребёнка: Котохина Оксинья

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Котохин Прокопий Акимович/Екимович

Мать ребёнка: Котохина Оксинья

Смерть
Неизвестно

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