Котохин Аким /Еким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котохин Иван Акимович / Екимович
Мать ребёнка: Котохина Оксинья
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Котохин Прокопий Акимович/Екимович
Мать ребёнка: Котохина Оксинья
Смерть
Неизвестно