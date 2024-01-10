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Admann Hindrik
Admann Hindrik
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1873
Дата смерти
1874
Пол
Мужской
Отец
Adman Hindrik
1850 г.р.
Мать
Adman (Meister) Leena
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец:
Adman Hindrik
Мать:
Adman Leena
Смерть
1874
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