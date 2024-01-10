Admann Hindrik — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Admann Hindrik

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Adman Hindrik

Мать: Adman Leena

Смерть
1874
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