Кряквина Прасковья Родионовна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кряквин (в Бегах С 1829) Антип Трофимович
Отец ребёнка: Кряквин Трофим Антонович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович
Отец ребёнка: Кряквин Трофим Антонович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кряквин (в Бегах С 1829) Сергей Трофимович
Отец ребёнка: Кряквин Трофим Антонович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кряквин Трофим Антонович
Смерть
Неизвестно