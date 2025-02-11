Матеров Антип Иванов
мужской, родился Неизвестно, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
ОтецМатеров ИванДо 1774 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Матеров Пётр Антипов1816 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матеров Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Матеров Пётр Антипов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно