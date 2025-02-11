Матеров Антип Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Матеров Антип Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отец
Матеров ИванДо 1774 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Матеров Пётр Антипов1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матеров Иван

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1816

Сын: Матеров Пётр Антипов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

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