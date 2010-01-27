Муравьев Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1958

Дата смерти

27.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958

Отец: Муравьев Александр Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1982

Дочь: Зинеева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Татьяна Сергеевна

Смерть
27.01.2010
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