Муравьев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1958
Дата смерти27.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958
Отец: Муравьев Александр Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1982
Дочь: Зинеева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.2010