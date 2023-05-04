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Бикчентай Бикбов

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Бикбов Хусеинов

Мать: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зульканифа

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафия Бикчентаева

Мать ребёнка: Зульканифа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ильяс Бикчентаев

Мать ребёнка: Зульканифа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Искан Бикчентаев

Мать ребёнка: Зульканифа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Абдуллатих Бикчентаев

Мать ребёнка: Зульканифа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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