Бикчентай Бикбов
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Бикбов Хусеинов
Мать: Габиба Ибраева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зульканифа
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафия Бикчентаева
Мать ребёнка: Зульканифа
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ильяс Бикчентаев
Мать ребёнка: Зульканифа
Рождение ребёнка
1798
Сын: Искан Бикчентаев
Мать ребёнка: Зульканифа
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Зульканифа
Смерть
Неизвестно