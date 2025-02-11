Симонов Иван Лаврентьевич 17.04.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Симонов Иван Лаврентьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.04.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 15.05.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Симонов Лаврентий Степанович1831 г.р.
Мать
Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна05.07.1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1867

Отец: Симонов Лаврентий Степанович

Мать: Симонова (Костина) Ефимия Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
15.05.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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