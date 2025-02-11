Симонов Иван Лаврентьевич
мужской, родился 17.04.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 15.05.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецСимонов Лаврентий Степанович1831 г.р.
МатьСимонова (Костина) Ефимия Дорофеевна05.07.1848 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.05.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область