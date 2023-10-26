Шорохова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов (Шерохов) Андрей Фролович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шорохова (Шерохова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Андрей Фролович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шорохов (Шерохов) Петр Андреевич

Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Андрей Фролович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шорохов (Шерохов) Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Андрей Фролович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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