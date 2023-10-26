Шорохова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шорохова (Шерохова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Андрей Фролович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шорохов (Шерохов) Петр Андреевич
Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Андрей Фролович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шорохов (Шерохов) Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Андрей Фролович
Смерть
Неизвестно