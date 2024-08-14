Матрона Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Алексеева

Матрона Алексеева

Место рождения

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1743 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Муж

Вычислено 1764 г.р.

Дети

Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1889 г.р.

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Алексей Козмин

Мать: Анна Андреева

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
вдова в 1807
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодора Устинова

Отец ребёнка: Устин Никифоров

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Бракосочетание
11.04.1787 ст.

Муж: Устин Никифоров

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
1 брак, есть в МК Омары за 1787
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Яков Устинов

Отец ребёнка: Устин Никифоров

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Федор Устинов

Отец ребёнка: Устин Никифоров

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Васса Устинова

Отец ребёнка: Устин Никифоров

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Татьяна Устинова

Отец ребёнка: Устин Никифоров

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Григорий Устинов

Отец ребёнка: Устин Никифоров

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.