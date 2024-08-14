Матрона Алексеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец: Алексей Козмин
Мать: Анна Андреева
вдова в 1807
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодора Устинова
Отец ребёнка: Устин Никифоров
Бракосочетание
11.04.1787 ст.
Муж: Устин Никифоров
1 брак, есть в МК Омары за 1787
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Яков Устинов
Отец ребёнка: Устин Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Федор Устинов
Отец ребёнка: Устин Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Васса Устинова
Отец ребёнка: Устин Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Татьяна Устинова
Отец ребёнка: Устин Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Сын: Григорий Устинов
Отец ребёнка: Устин Никифоров
Смерть
Неизвестно