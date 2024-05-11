Пфеффер Карл Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Аптекарь
Бракосочетание
1868
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
О свадьбе объявлено - 8.11.1868 («С-Петерб. еванг. воскр. газета» 1868, 364, 10.11) | St. Peterburgisches evangelisches Sonntagsblatt | «Санкт-Петербургская евангелическая воскресная газета». Издавал... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1869 ст.
Дочь: Пфеффер Мария Анна Каролина
Мать ребёнка: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна
Рождение ребёнка
30.05.1871 ст.
Дочь: Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна
Мать ребёнка: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна
Рождение ребёнка
26.07.1875 ст.
Сын: Пфеффер Александр Иван Карл
Мать ребёнка: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна
Рождение ребёнка
18.11.1878 ст.
Мать ребёнка: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна
Смерть
Неизвестно