Пфеффер Карл Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПфеффер Карл Иванович

Пфеффер Карл Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Аптекарь
Бракосочетание
1868

Жена: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
О свадьбе объявлено - 8.11.1868 («С-Петерб. еванг. воскр. газета» 1868, 364, 10.11) | St. Peterburgisches evangelisches Sonntagsblatt | «Санкт-Петербургская евангелическая воскресная газета». Издавал... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1869 ст.

Дочь: Пфеффер Мария Анна Каролина

Мать ребёнка: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна

Рождение ребёнка
30.05.1871 ст.

Дочь: Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна

Мать ребёнка: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна

Рождение ребёнка
26.07.1875 ст.

Сын: Пфеффер Александр Иван Карл

Мать ребёнка: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна

Рождение ребёнка
18.11.1878 ст.

Сын: Пфеффер Георгий Август

Мать ребёнка: Пфеффер (Делле) Каролина Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.