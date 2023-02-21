Бурлина Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлина Анна Романовна

Место рождения

Цепаево

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

?.08.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

лм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Цепаево
Смерть
?.08.1972
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