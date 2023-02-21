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Бурлина Анна Романовна
Бурлина Анна Романовна
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Место рождения
Цепаево
Дата рождения
Около 1907
Дата смерти
?.08.1972
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
лм
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Цепаево
Смерть
?.08.1972
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