Friesen Peter K P
мужской, родился 08.03.1860, Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умер 1920, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
ОтецFriesen Kornelius Jacob B15.08.1820 г.р.
МатьFriesen (Penner) Elisabeth D P10.01.1819 г.р.
Супруги
(Neufeld) Katharina12.08.1859 г.р.
Дети
(Friesen) Katharina06.03.1885 г.р.
(Friesen) Elizabeth21.12.1890 г.р.Показать еще 3
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Рождение
08.03.1860
Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Крещение
09.06.1880
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
30.10.1883
Жена: (Neufeld) Katharina
Рождение ребёнка
06.03.1885
Дочь: (Friesen) Katharina
Мать ребёнка: (Neufeld) Katharina
Рождение ребёнка
21.12.1890
Дочь: (Friesen) Elizabeth
Мать ребёнка: (Neufeld) Katharina
Рождение ребёнка
23.02.1894
Дочь: (Friesen) Aganetha
Мать ребёнка: (Neufeld) Katharina
Рождение ребёнка
27.02.1897
Дочь: (Friesen) Anna
Мать ребёнка: (Neufeld) Katharina
Рождение ребёнка
30.08.1900
Сын: Friesen Peter
Мать ребёнка: (Neufeld) Katharina
Смерть
1920
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд