Friesen Peter K P 08.03.1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Friesen Peter K P

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.03.1860, Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умер 1920, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Отец
Friesen Kornelius Jacob B15.08.1820 г.р.
Мать
Friesen (Penner) Elisabeth D P10.01.1819 г.р.
Супруги
(Neufeld) Katharina12.08.1859 г.р.
Дети
(Friesen) Katharina06.03.1885 г.р.
(Friesen) Elizabeth21.12.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1860

Отец: Friesen Kornelius Jacob B

Мать: Friesen (Penner) Elisabeth D P

Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Крещение
09.06.1880
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
30.10.1883

Жена: (Neufeld) Katharina

Бракосочетание с: Katharina NEUFELD

Рождение ребёнка
06.03.1885

Дочь: (Friesen) Katharina

Мать ребёнка: (Neufeld) Katharina

Рождение ребёнка
21.12.1890

Дочь: (Friesen) Elizabeth

Мать ребёнка: (Neufeld) Katharina

Рождение ребёнка
23.02.1894

Дочь: (Friesen) Aganetha

Мать ребёнка: (Neufeld) Katharina

Рождение ребёнка
27.02.1897

Дочь: (Friesen) Anna

Мать ребёнка: (Neufeld) Katharina

Рождение ребёнка
30.08.1900

Сын: Friesen Peter

Мать ребёнка: (Neufeld) Katharina

Смерть
1920
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

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