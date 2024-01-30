Машугин Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машугин Артём

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.06.1987

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1987

Отец: Машугин Сергей

Мать: ?

Россия
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