Ольков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1917
Сын: Ольков Николай Александрович
Мать ребёнка: Олькова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
29.06.1922
Дочь: Олькова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Олькова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Хариесса Павловна
Мать ребёнка: Олькова Лидия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно