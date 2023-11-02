Ольков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольков Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1917

Сын: Ольков Николай Александрович

Мать ребёнка: Олькова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
29.06.1922

Дочь: Олькова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Олькова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Хариесса Павловна

Мать ребёнка: Олькова Лидия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
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