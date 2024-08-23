Сергунина Ольга Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1907
Сын: Сергунин Борис Константинович
Отец ребёнка: Сергунин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
09.09.1908
Сын: Сергунин Олег Константинович
Отец ребёнка: Сергунин Константин Алексеевич
Смерть
Неизвестно