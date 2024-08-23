Сергунина Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергунина Ольга Семёновна

Сергунина Ольга Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергунин Константин Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Сергунин Борис Константинович

Отец ребёнка: Сергунин Константин Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1908

Сын: Сергунин Олег Константинович

Отец ребёнка: Сергунин Константин Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.