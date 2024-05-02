Вьюжанина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.2010
Сын: Гаврусь Савелий Евгеньевич
Отец ребёнка: Гаврусь Евгений Александрович
Рождение ребёнка
13.04.2015
Сын: Гаврусь Севастьян Евгеньевич
Отец ребёнка: Гаврусь Евгений Александрович
Рождение ребёнка
24.09.2023
Дочь: Гаврусь Карина Евгеньевна
Отец ребёнка: Гаврусь Евгений Александрович