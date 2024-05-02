Вьюжанина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьюжанина Дарья

Вьюжанина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1987

Отец: Вьюжанин Николай Степанович

Мать: Вьюжанина Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврусь Евгений Александрович

Рождение ребёнка
15.01.2010

Сын: Гаврусь Савелий Евгеньевич

Отец ребёнка: Гаврусь Евгений Александрович

Рождение ребёнка
13.04.2015

Сын: Гаврусь Севастьян Евгеньевич

Отец ребёнка: Гаврусь Евгений Александрович

Рождение ребёнка
24.09.2023

Дочь: Гаврусь Карина Евгеньевна

Отец ребёнка: Гаврусь Евгений Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.