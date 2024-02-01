Захваткина Зинаида Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахваткина Зинаида Фадеевна

Захваткина Зинаида Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1970

Сын: Лопатин Анатолий Валерианович

Отец ребёнка: Лопатин Валериан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темникова Надежда

Отец ребёнка: Темников ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Александр

Отец ребёнка: Темников ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темников ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close