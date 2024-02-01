Захваткина Зинаида Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1970
Сын: Лопатин Анатолий Валерианович
Отец ребёнка: Лопатин Валериан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Надежда
Отец ребёнка: Темников ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темников Александр
Отец ребёнка: Темников ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Темников ?
Смерть
Неизвестно