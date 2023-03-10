Пашкова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
13.04.1906 ст.
Дочь: Никифорова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Пашков Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Пашков Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
21.02.1921
Сын: Пашков Алексей Степанович
Отец ребёнка: Пашков Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Пашков Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Степановна
Отец ребёнка: Пашков Стефан Михайлов