Пашкова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1906 ст.

Дочь: Никифорова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Пашков Стефан Михайлов

Базарова Горка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Пашков Стефан Михайлов

Базарова Горка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.02.1921

Сын: Пашков Алексей Степанович

Отец ребёнка: Пашков Стефан Михайлов

Базарова Горка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Пашков Стефан Михайлов

Базарова Горка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Пашков Стефан Михайлов

Базарова Горка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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