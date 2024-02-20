Орловский Петр Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орловский Антон
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Погиб при пожаре.