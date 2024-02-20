Орловский Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрловский Петр Антонович

Орловский Петр Антонович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орловский Антон

Мать: не указана

Минск, Минск
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Около 1974

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
13.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Погиб при пожаре.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.