Малыгина (Ведерникова) Марья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Ведерникова) Марья Никитина

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ведерников Никита

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.06.1881

Муж: Малыгин Петр Петрович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1882

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Малыгин Петр Петрович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Малыгин Петр Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Петр Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1894

Сын: Малыгин Павел Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Петр Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1897

Сын: Малыгин Александр Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Петр Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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