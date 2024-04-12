Малыгина (Ведерникова) Марья Никитина
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Ведерников Никита
Бракосочетание
03.06.1881
Рождение ребёнка
06.06.1882
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Малыгин Петр Петрович
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Малыгин Петр Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1894
Отец ребёнка: Малыгин Петр Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1897
Сын: Малыгин Александр Петрович
Отец ребёнка: Малыгин Петр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно