Першин Клим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Першина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Першин Емельян
Мать ребёнка: Першина Ольга
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Першина Ольга