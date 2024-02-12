Першин Клим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першин Клим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Першина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Емельян

Мать ребёнка: Першина Ольга

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Ольга

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