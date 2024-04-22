Мазечкина (Полякова) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазечкина (Полякова) Светлана Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1983

Отец: Поляков Алексей Борисович

Мать: Полякова Ольга Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.07.2003

Дочь: Мачечкина Ксения Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2012

Сын: Мазечкин Максим Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.11.2019

Сын: Косолапов А Дмитриевич

Отец ребёнка: Косолапов Дмитрий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Дмитрий

Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
СЗИП СПбГУТД '07
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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