Мазечкина (Полякова) Светлана Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1983
Рождение ребёнка
16.07.2003
Дочь: Мачечкина Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
2012
Сын: Мазечкин Максим Михайлович
Рождение ребёнка
19.11.2019
Отец ребёнка: Косолапов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косолапов Дмитрий
Образование
Неизвестно
СЗИП СПбГУТД '07
Место жительства
Неизвестно