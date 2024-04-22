Гультяева Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Анастасия Гавриловна

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1876 ст.

Сын: Гультяев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1878 ст.

Сын: Гультяев Пётр Павлович

Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1881 ст.

Сын: Гультяев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1885 ст.

Сын: Гультяев Никифор Павлович

Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1887 ст.

Сын: Гультяев Яков Павлович

Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1889 ст.

Дочь: Гультяева Дарья Павловна

Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.

Сын: Гультяев Тихон Павлович

Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Павел Романович

Смерть
Неизвестно
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