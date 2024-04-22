Гультяева Анастасия Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1876 ст.
Сын: Гультяев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович
Рождение ребёнка
25.06.1878 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович
Рождение ребёнка
09.03.1881 ст.
Сын: Гультяев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович
Рождение ребёнка
13.03.1885 ст.
Сын: Гультяев Никифор Павлович
Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович
Рождение ребёнка
30.10.1887 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович
Рождение ребёнка
17.03.1889 ст.
Дочь: Гультяева Дарья Павловна
Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович
Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Павел Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно