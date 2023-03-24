Дунаевский Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаевский Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунаевская Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
25.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунаевская Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаевская Наталья Федоровна

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