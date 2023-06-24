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Васильева Римма Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956

Отец: Васильев Василий

Мать: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Александр Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Белов Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менжунова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Белов Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудина Нина Александровна

Отец ребёнка: Белов Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чечеко Анна Александровна

Отец ребёнка: Белов Александр Борисович

Рождение ребёнка
21.02.1980

Дочь: Клинкова Елена Александровна

Отец ребёнка: Белов Александр Борисович

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