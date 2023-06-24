Васильева Римма Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1956
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956
Отец: Васильев Василий
Мать: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Александр Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Белов Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менжунова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Белов Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудина Нина Александровна
Отец ребёнка: Белов Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чечеко Анна Александровна
Отец ребёнка: Белов Александр Борисович
Рождение ребёнка
21.02.1980
Дочь: Клинкова Елена Александровна
Отец ребёнка: Белов Александр Борисович