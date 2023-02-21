Жгенти Нона Тенгоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.2012
Дочь: Гугберидзе Нино Гиогргиевна
Отец ребёнка: Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич
Рождение ребёнка
06.12.2014
Дочь: Гугберидзе Ния Гиоргиевна
Отец ребёнка: Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич
Рождение ребёнка
14.12.2019
Сын: Гугберидзе Гуга Гиоргиевич
Отец ребёнка: Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич
Бракосочетание
Неизвестно