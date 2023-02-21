Жгенти Нона Тенгоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгенти Нона Тенгоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.2012

Дочь: Гугберидзе Нино Гиогргиевна

Отец ребёнка: Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич

Рождение ребёнка
06.12.2014

Дочь: Гугберидзе Ния Гиоргиевна

Отец ребёнка: Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич

Рождение ребёнка
14.12.2019

Сын: Гугберидзе Гуга Гиоргиевич

Отец ребёнка: Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич

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