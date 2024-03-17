Козлов Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Козлов Сергей Парфёнович

Мать: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жанна Петровна

Мать ребёнка: Козлова Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Лидия Петровна

Смерть
1980
Химки, Химки, Московская область

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