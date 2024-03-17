Козлов Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жанна Петровна
Мать ребёнка: Козлова Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Лидия Петровна
Смерть
1980
Химки, Химки, Московская область