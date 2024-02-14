Насретдинов Нургали
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения1845
Дата смерти20.01.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насретдинова Гизеназ
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1873
Сын: Насретдинов Шамсетдин Нургалиев
Мать ребёнка: Насретдинова Гизеназ
Рождение ребёнка
23.11.1876
Сын: Насретдинов Галимухамет Нургалиев
Мать ребёнка: Насретдинова Гизеназ
Рождение ребёнка
01.01.1880
Сын: Насретдинов М-Гали Нургалиев
Мать ребёнка: Насретдинова Гизеназ
Смерть
20.01.1897