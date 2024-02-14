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Насретдинов Нургали

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

1845

Дата смерти

20.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Тазитдинов Насретдин

Мать: Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насретдинова Гизеназ

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1873

Сын: Насретдинов Шамсетдин Нургалиев

Мать ребёнка: Насретдинова Гизеназ

Рождение ребёнка
23.11.1876

Сын: Насретдинов Галимухамет Нургалиев

Мать ребёнка: Насретдинова Гизеназ

Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Насретдинов М-Гали Нургалиев

Мать ребёнка: Насретдинова Гизеназ

Смерть
20.01.1897

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