Шилова Анастасия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1888
Дочь: Вьялкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Шилов Александр Никифорович
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилов Александр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно