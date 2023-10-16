Шилова Анастасия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова Анастасия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1888

Дочь: Вьялкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Шилов Александр Никифорович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Петр Александрович

Отец ребёнка: Шилов Александр Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Александр Никифорович

Смерть
Неизвестно
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