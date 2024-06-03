Мисенов Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисенов Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисенов Алексей Макарович

Мать ребёнка: не указана

Селехово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисенов Дмитрий Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисенов Павел Макаров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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