Нестеров Олег Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1974
Дата смерти29.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Владислав Олегович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1991
Дочь: Шеина Яна Олеговна
Мать ребёнка: Шеина Светлана Георгиевна
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
29.08.2006
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область