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Нестеров Олег Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1974

Дата смерти

29.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1974

Отец: Нестеров Анатолий Иванович

Мать: Нестерова Любовь Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина Светлана Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Артур Олегович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Владислав Олегович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1991

Дочь: Шеина Яна Олеговна

Мать ребёнка: Шеина Светлана Георгиевна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
29.08.2006
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

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