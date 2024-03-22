Жамалетдин
Место рождения
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
28.03.1874
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
97 сум 80 тийын | ее представлял старший брат Янабай Хураш улы его представлял отец свидетели Валиулла Ахтам улы и Шахидулла
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно