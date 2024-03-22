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Жамалетдин

Место рождения

Татарское Маматкозино, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарское Маматкозино, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.03.1874

Муж: не указан

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
97 сум 80 тийын | ее представлял старший брат Янабай Хураш улы его представлял отец свидетели Валиулла Ахтам улы и Шахидулла
Место жительства
Неизвестно
Татарское Маматкозино, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Татарское Маматкозино, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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