Плотникова (Гришина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Гришина) Любовь Николаевна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

25.09.1911

Дата смерти

24.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911

Отец: Гришин Николай Григорьевич

Мать: Яровая Александра Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Аркадий Александрович

Рождение ребёнка
12.08.1935

Сын: Плотников Олег Аркадьевич

Отец ребёнка: Плотников Аркадий Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1946

Сын: Плотников Андрей Аркадьевич

Отец ребёнка: Плотников Аркадий Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
24.08.1994

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