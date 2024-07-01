Плотникова (Гришина) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1911
Дата смерти24.08.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1935
Сын: Плотников Олег Аркадьевич
Отец ребёнка: Плотников Аркадий Александрович
Рождение ребёнка
25.10.1946
Сын: Плотников Андрей Аркадьевич
Отец ребёнка: Плотников Аркадий Александрович
Смерть
24.08.1994