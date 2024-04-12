Денисов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
08.?.1879
Рождение ребёнка
17.12.1879
Мать ребёнка: Шепоренко Евдокия Горбулина
Рождение ребёнка
21.01.1883
Сын: Денисов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Шепоренко Евдокия Горбулина
Рождение ребёнка
06.09.1885
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шепоренко Евдокия Горбулина
Рождение ребёнка
30.07.1890
Мать ребёнка: Шепоренко Евдокия Горбулина
Смерть
До 1891