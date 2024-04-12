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Денисов Иван Иванович

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Денисов (рекрут С 1845) Иван Михайлович

Мать: Денисова Пелагея

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
08.?.1879

Жена: Шепоренко Евдокия Горбулина

Рождение ребёнка
17.12.1879

Сын: Денисов Степан Иванович

Мать ребёнка: Шепоренко Евдокия Горбулина

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.01.1883

Сын: Денисов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Шепоренко Евдокия Горбулина

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.09.1885

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шепоренко Евдокия Горбулина

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.07.1890

Сын: Денисов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шепоренко Евдокия Горбулина

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 1891
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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