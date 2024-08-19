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Пятанова Маланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятанов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Пятанов Гаврило Михайлович

Отец ребёнка: Пятанов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пятанова Васса Михайловна

Отец ребёнка: Пятанов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Пятанов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пятанов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
01.08.1834

Дочь: Пятанова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Пятанов Гаврило Михайлович

восприемники брат его Иван и сестра их девица Васса
Смерть
Неизвестно

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