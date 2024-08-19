Пятанова Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пятанов Гаврило Михайлович
Отец ребёнка: Пятанов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пятанова Васса Михайловна
Отец ребёнка: Пятанов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Пятанов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
01.08.1834
Дочь: Пятанова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Пятанов Гаврило Михайлович
восприемники брат его Иван и сестра их девица Васса
Смерть
Неизвестно