Бутакова (Бутакова) Агапия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бутаков Архип
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бутаков Спиридон
Отец ребёнка: Бутаков Архип
Бутаково, Качугский муниципальный район, Иркутская область