Бутакова (Бутакова) Агапия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Бутакова) Агапия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Архип

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бутаков Спиридон

Отец ребёнка: Бутаков Архип

Бутаково, Качугский муниципальный район, Иркутская область

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