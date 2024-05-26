Борджиков муж — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борджиков муж

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борджикова дочь

Мать ребёнка: Борджикова (Шатушева) Анна Нохаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борджиков Долан

Мать ребёнка: Борджикова (Шатушева) Анна Нохаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борджиков Борис

Мать ребёнка: Борджикова (Шатушева) Анна Нохаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борджиков Олег

Мать ребёнка: Борджикова (Шатушева) Анна Нохаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борджикова (Шатушева) Анна Нохаевна

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